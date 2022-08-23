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Dünya 176 yolcuyu taşıyan uçak, metal panelin kopması sonucu...
Dünya

176 yolcuyu taşıyan uçak, metal panelin kopması sonucu...

ABD'nin Seattle kentinden havalanan bir yolcu uçağı, motoru kaplayan metal panelin kopması sonucu geri döndü.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 17:22:00 -
176 yolcuyu taşıyan uçak, metal panelin kopması sonucu...

ABD'nin Seattle kentinde Alaska Havayollarına ait Boeing 737-900ER tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra motoru kaplayan metal paneli koptu. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, kopan parçanın savrulduğu görüldü. Alaska Havayollarından yapılan açıklamada, 176 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğunu uçağın kalkıştan sonra sol tarafında olağandışı bir titreşim kaydedildiği, havaalanına döndüğü aktarıldı.

Olayda kimsenin yaralanmadığı ve yolcuların başka bir uçuşa alındığı kaydedildi. Uçağın geçici olarak hizmet dışı kalacağı belirtildi.

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