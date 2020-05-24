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Aktüel

176 bin 490 groston ağırlığındaki "MSC Hamburg" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kocaeli'nin Yarımca Limanı'na gitmek üzere Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan yola çıkan, 176 bin 490 groston ağırlığındaki ve dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan "MSC Hamburg", Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:18:00 -
176 bin 490 groston ağırlığındaki "MSC Hamburg" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden Panama bandıralı "MSC Hamburg" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Tek yönlü transit geçişler kapalı tutuldu

Kocaeli'nin Yarımca Limanı'na gitmek üzere Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan yola çıkan 400 metre uzunluğundaki ve 176 bin 490 groston ağırlığındaki gemi, boğaz geçişini tamamladı.

Boğaz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Zübeyde Ana", "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-9" römorkörlerinin refakat ettiği konteyner gemisinin seyri sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapalı tutuldu.

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