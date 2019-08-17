17.08.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:58
VAHYİN DİLİNDEN
يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler;
âhiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler."
(Rûm Suresi, âyet:7) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Dünyaya rağbet gösterme ki, Allah seni sevsin;
insanların ellerinde bulunana (nimet ve imkânlar) rağbet etme ki, onlar (da) seni sevsin."
(İbn Mâce, Zühd 1)
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