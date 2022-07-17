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İSLAM 17.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-07-17 04:51:00 - 2022-07-17 04:52:53
17.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

اَمْ نَجْعَلُ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدٖينَ فِي الْاَرْضِؗ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقٖينَ كَالْفُجَّارِ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Yoksa iman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık?

 Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık?"

 (Sâd Suresi - 28)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

"Dünyada yaşanan dert ve sıkıntılar (musibetler) yüzlerin karardığı kıyamet gününde, sahibinin yüzünü ak eder.”

(Feyzu’l-Kadir, VI/273, Hadis No: 9218)

 

 

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