17.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







فَلَوْلَٓا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَۙ وَاَنْتُمْ ح۪ينَئِذٍ تَنْظُرُونَۙ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَٓا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ين۪ينَۙ تَرْجِعُونَـهَٓا اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Ama can boğaza gelip dayandığında;



İşte o zaman siz (çaresiz) bakar durursunuz.



Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz.



Madem ki kimsenin hâkimiyeti altında değilmişsiniz;



Haydi onu (hayatı) geri döndürün, sözünüzde doğruysanız! "

(Vakıa Suresi, 83-84-85-86-87) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





TEFSİRİ:



Öldükten sonra diriltilmeyi ve âhiret hayatını inkârda inat edenler, kimsenin kaçamadığı ölüm gerçeği üzerinde düşünmeye, Allah’ın kulları üzerindeki mutlak gücü ve hâkimiyetini kabullenmek istemeyenler öleni geri döndürmeye çağırılmaktadır. 86. âyet “madem ki hesaba çekilmeyecekmişsiniz” veya “madem ki ceza görmeyecekmişsiniz” mânalarında da anlaşılmıştır. (Râzî, XXIX, 200-201; İbn Âşûr, XXVII, 345-346; ayrıca bk. Kāf 50/16-17).



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 231

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.”

(Müslim, Radâ, 64)