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'1700 makam aracı' tiyatrosu! 'Antrikot' Ekrem 'şov' devam ediyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyede bulunduğunu iddia ettiği '1700 makam aracı' iddiasını ispatlamak için çeşitli oyunlara girişti. Daha önce sergilediği antrikot tiyatrosuyla vatandaşların alay konusu olan İmamoğlu, dün geceden itibaren belediyeye ait olan ve logolarını söktürdüğü hizmet araçlarını Yenikapı'da toplamaya başladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:55
'1700 makam aracı' tiyatrosu! 'Antrikot' Ekrem 'şov' devam ediyor

Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde sık sık, İBB'nin gereğinden fazla makam aracına sahip olduğunu, araç satın alma ve kiralamalarında geçmiş belediye yönetimi tarafından israf yapıldığını öne sürdü.

Bu sözde "israfı" gözler önüne sermek için de söz konusu araçları Yenikapı'da sergileyeceği vaadinde bulundu.

Logolar söküldü

İmamoğlu, kamuoyundan ve parti içinden gelen tepkileri bertaraf etmek ve iddiasını ispatlamak için kontrolünde bulunan tüm şirketlere talimat verdi.

Çoğu belediye şirketlerine ait olan ve belediyenin arazide hizmet aracı olarak kullandığı bu araçların üzerlerindeki şirket logoları da tek tek sökülerek Yenikapı'ya getirildi.

'Antrikot' Ekrem'den makam 'şov'!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yemekhanesi olduğu iddia edilen ancak başkanlık makamının çay ocağı olduğu öğrenilen yerde CHP’li Ekrem İmamoğlu kendisine yöneltilen antrikot teklifini reddederek “çalışanlarla birlikte musakka yiyeceğim” demişti. İzleyen herkesin kurgu olduğunu anladığı ve sosyal medyada alay konusu olan o videoda Ekrem İmamoğlu’nu karşılayan kişinin İBB çalışanı değil, Beylikdüzü Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevli olduğu ortaya çıktı. Dahası Ekrem İmamoğlu’nun o gün öğle yemeğini İBB’de değil lüks bir balıkçıda yediği sosyal medya paylaşımlarından deşifre olmuştu.

Bununla yetinmeyen 'Antrikot' Ekrem, hizmet araçlarını makam aracı olarak Yenikapı'da sergiyerek 'israf düzeni' adı altında yeni şova imza atmaya hazırlanıyor.

Gece yarısı Yenikapı miting meydanına getirilen yüzlerce araç sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar yaptıkları yorumlarda İmamoğlu'nun filo araçlarını makam olarak tanıtmasını vasatlık olarak nitelendirdi.

Gazeteci Ersoy Dede ise "Bu sabah itibarıyle Renault Clio’nun lüks ve şatafatlı araç olduğunu öğrendik. İnsan her geçen gün yeni şeyler öğreniyor. Bakalım yarın hangi yeni bilgiye uyanacağız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İşte sosyal medyada dalga konusu olan Ekrem 'şov'la ilgili bazı paylaşımlar:

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:55
  1. Renault Clio
  2. Clio
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Ersoy Dede

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