17 yıl önce Fransa'da kaybolan Ahmet nerede?

Fransa’nın Isère bölgesine bağlı Beaurepaire kasabasında ailesiyle yaşayan Yozgatlı Ahmet Kocaksoy, 2009 yılında kayboldu.

23 Ekim 2009 sabahı evinden ayrılan Kocaksoy'dan o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

O dönem sadece 22 yaşında olan ve 1.80 boyunda olan Kocaksoy için Fransız jandarması konuya araştırma başlattı.

Beaurepaire Jandarma Birliği tarafından yürütülen soruşturmada çok sayıda ihtimal değerlendirildi.

Ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen Ahmet Kocaksoy’a dair somut bir iz bulunamadı.

Kocaksoy’un sırra kadem basışının üzerinden 3 ay geçtikten sonra kayıp ilanları verildi.

FRANSA’DAKİ GİZEMLİ KAYIP TÜRK!

Aradan geçen 17 yıla rağmen dosya hâlâ çözülemedi. Ahmet Kocaksoy'un ailesi aradan uzun yıllar geçmesine rağmen evlatlarının bulunması ümidiyle yaşıyor.

Daha sonraki yıllarda aile tarafından yeni kayıp ilanları bastırıldı.

İlanlarda Ahmet Kocaksoy’un güncel yaşı ve fiziksel özellikleri yeniden paylaşıldı.

“Buğday tenli…”

“Kahverengi gözlü…”

“Çok koyu siyah saçlı…”

Türk makamlarının da devreye girip aileye yardım eli uzatması bekleniyor.