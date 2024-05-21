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Sosyal Medya 17 yaşındaki rapçi yanlışlıkla kafasını patlattı! Canlı yayında anbean görüntülendi
Sosyal Medya

17 yaşındaki rapçi yanlışlıkla kafasını patlattı! Canlı yayında anbean görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-05-21 09:35:00 -

17 yaşındaki rapçi Rylo Huncho, silahla oynarken kendini kafasından vurdu.

ABD’de 17 yaşındaki genç rapçi Rylo Huncho, Instagram canlı yayınında silahla video çekerken kazara kendini öldürdü. Polis, rapçi Rylo Huncho’nun öldüğünü doğruladı.

ABD’nin Virginia eyaleti Suffolk kentinde yaşayan Rylo Huncho’nun korkunç ölümü sosyal medyada gündem oldu.

Genç şarkıcı, Instagram canlı yayınında elinde silahla video çekmeye çalışırken hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Huncho'nun kendisini yanlışlıkla vurduğuna inandıklarını söyledi.

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