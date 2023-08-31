17 yaşındaki iki çocuk sokak ortasında tüfekle dehşet saçtı

Olay, Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile Bağcılar Caddesi'ne gelen E.S.(17) husumetli olduğu S.Y.'ye (17) pompalı tüfek ile ateş açarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir binanın duvarına isabet etti. Polis ekipleri olaya karışan E.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.