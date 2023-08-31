  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 17 yaşındaki iki çocuk sokak ortasında tüfekle dehşet saçtı
Yerel

17 yaşındaki iki çocuk sokak ortasında tüfekle dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 02:18:00 -
17 yaşındaki iki çocuk sokak ortasında tüfekle dehşet saçtı

Çorum'da çıkan silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmazken bir binanın duvarına saçma isabet etti.

Olay, Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile Bağcılar Caddesi'ne gelen E.S.(17) husumetli olduğu S.Y.'ye (17) pompalı tüfek ile ateş açarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir binanın duvarına isabet etti. Polis ekipleri olaya karışan E.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23