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Yerel 17 yaşındaki genç pompalı tüfekle vuruldu
Yerel

17 yaşındaki genç pompalı tüfekle vuruldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, 19 yaşındaki Y.T. tartıştığı 17 yaşındaki O.K.'yi pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. O.K. tedaviye alınırken, Y.T. adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 16:31:00 -
17 yaşındaki genç pompalı tüfekle vuruldu

Olay, dün gece saatlerinde Başiskele Selahhattin Eyyübi Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Y.T. ile O.K. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.T. pompalı tüfekle ateş ederek O.K.’yi bacağından vurdu. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan O.K.’yi tedavisi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Y.T., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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