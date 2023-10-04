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Yerel 17 yaşındaki genç kız Instagram şifresi yüzünden intihar etti!
Yerel

17 yaşındaki genç kız Instagram şifresi yüzünden intihar etti!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 23:55:00 - 2023-10-04 23:56:03

Gaziantep'te Instagram şifresi yüzünden ablasıyla tartışan bir genç kız, 4. kattan atlayarak canına kıydı.

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Zeynep. Ç., akşam saatlerinde ablasıyla Instagram şifresi yüzünden tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmaya sinirlenen genç kız, oturdukları 7 katlı apartmanın 4. katından atladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni morga kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Zeynep Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Z.Ç.,nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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