17 yaşında katil oldu

Olay, Biga ilçesine bağlı Kocagür köyünde dün gece saatlerinde meydana geldi. Kocagür köyünde işçi olarak çalışan Emrullah Çiloğlu (37) ile eşi Hatice Çiloğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hatice Çiloğlu'nun oğlu Y.S.A. da tartışmaya dahil oldu.

Kavgaya dönüşen olayda av tüfeğini ateşleyen Y.S.A., üvey babası Emrah Çiloğlu'nu sırtından ve başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleye rağmen Emrah Çiloğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Y.S.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.