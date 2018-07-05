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17 ülkenin Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan yeni sisteme geçiş törenine katılmak üzere 17 ülke cumhurbaşkanı Ankara'ya gelecek.

05 Temmuz 2018 Perşembe 20:11
17 ülkenin Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama törenine bir çok devlet başkanı da katılacak. Şu ana kadar davete olumlu cevap veren, 17 devlet başkanı, 8 başbakan ve meclis başkanı bulunuyor.

Venezuela, Kazakistan, Makedonya, Gine, Somali, Zambiya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Pakistan, Kırgızistan ve Ukrayna ülkelerinin Cumhurbaşkanlarının Ankara’da olacağı öğrenildi. Çok sayıda ülkeden başbakan ve meclis başkanı da törende bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrasında konukları onuruna akşam yemeği verecek.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 20:11
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Venezuela
  4. Kazakistan
  5. Makedonya
  6. Gine
  7. Somali
  8. Zambiya
  9. Bosna Hersek
  10. Bulgaristan
  11. Gürcistan
  12. Pakistan
  13. Kırgızistan
  14. Ukrayna

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