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Spor

17 takım birlik oldu! Galatasaray'a görülmemiş ambargo

Süper Lig ekipleri, 19 Mayıs dolayısıyla Twitter üzerinden birbirlerine pas atarak "Gençlik Marşı'nı paylaştı. Hiç bir takımın Galatasaray'ı zincire dahil etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 07:51:00 - 2020-05-20 07:54:03
17 takım birlik oldu! Galatasaray'a görülmemiş ambargo

17 takımın birbirine pas attığı organizasyonda, sadece pas atılmayan Galatasaray yer almadı ve bu konu sosyal medyaya damga vurdu.

İlk olarak Beşiktaş'ın başlatarak Fenerbahçe'yi etiketlediği marşta sıralamanın devamı şu şekilde gerçekleşti:

Başakşehir, Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor, Rizespor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Denizlispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Alanyaspor.

Süper Lig'deki 18 takımın 17'si birlikte 19 Mayıs'ı kurtarken, hiçbir ekibin Galatasaray'ı zincire dahil etmemesi dikkat çekti.

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