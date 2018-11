17. MÜSİAD EXPO başladı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "MÜSİAD bir pilot projedir. Milli sermaye oluşturma ve sermayenin millileşmesi hareketinin 28 yıllık canlı bir kanıtıdır. Çünkü MÜSİAD, ‘ben’ ile değil ‘biz’ ile hareket eden ve beraberlik ruhunun her zaman kazanacağını savunan, dünyanın en yaygın sermaye örgütlerinden biridir. Bu yüzden MÜSİAD, artık olgunluk çağını yaşayan bir sermaye platformudur." dedi.



AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo'da bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla başladı.



21-24 Kasım'da ziyaret edilebilecek fuarın açılışında konuşan Kaan, bu yıl 17’ncisini düzenledikleri MÜSİAD EXPO’nun, dünyanın en geniş katılımlı fuarlarından biri olduğunu söyledi.



Bu yıl MÜSİAD olarak çalışmalarını kuruluş amaçlarına en uygun gelen “Meselemiz Türkiye olsun” ve “Birlikte kazanalım” iki temel düsturu üzerinde birleştirdiklerini ifade eden Kaan, Türkiye için değer üretmeye devam ettiklerini kaydetti.



Kaan, “MÜSİAD, bundan 28 yıl önce bütün derdi, memleketi olan, bir avuç yürekli insan ile başladı yolculuğuna. Yolumuz uzundu. Yolumuz meşakkatliydi. Çok badireler atlattık. Tam bitti denilen yerde, küllerimizden tekrar tekrar var olduk. Ayağa kalktık. Bizler tüm bu süreçleri birliktelik duygumuz ve memleket sevdamız ile aştık.” diye konuştu.





- “Yılda 200 milyar doları ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz”





Gelinen noktada MÜSİAD’ın olgunluk çağını yaşayan ve tecrübeleriyle gelecek öngörüleri yapabilen bir kurum haline geldiğini anlatan Kaan, “İhracatımızın yüzde 56’sını ve ithalatımızın yüzde 38’ini gerçekleştiren ve ülkemize cari fazla veren, ekonomisinin taşıyıcı gücü olan KOBİ’lerimiz için güven verici ve birleştirici bir unsurdur.” ifadelerini kullandı.



Kaan, MÜSİAD’ın zamanla kazandığı iş yapma tecrübelerini KOBİ yapıları ile paylaşıp yeni iş modelleri geliştirdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:



“Orta ölçekli Sanayi Bölgeleri Projeleri, bu desteklerden sadece biridir. Bu projemiz, küçük sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturmaktadır. İşletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret vermektedir. MÜSİAD EXPO Projeler Vadisi kapsamında görücüye çıkacak olan bu projemiz bir ‘üretim kampüsü’ şeklinde inşa edilecektir.



Alman ekonomisinin yüzde 80’ini 20 bin KOBİ oluşturmaktadır. Biz de ülkemizde her yıl 2000 KOBİ firmamızı ,orta ölçekli hale getirip, faaliyete geçtikten sonra yılda 200 milyar doları ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz.”





- “Türkiye ve dünya ekonomi-politiği adına yeni bir yolun ilk adımlarını attık”







MÜSİAD’ın, ona kalan mirasın bilfiil farkında ve her daim hazır, vakur ve bir o kadar mütevazi bir güç olduğunu anlatan Abrurrahman Kaan, 85 ülke ve 215 irtibat noktasına ulaştırdıkları teşkilat ağıyla “Ticaret diplomasisi” yürüttüklerini kaydetti.



MÜSİAD’ın, sadece ülkesine değil dünyaya da varlığını kabul ettirmiş bir sermaye örgütü olduğunu ifade eden Kaan, “Dün Uluslararası İş Formu'nun 22'ncisini gerçekleştirdik. Dünya 2018 yılında öylesi değişimlere sahne oldu ki, 2019 ve devamı için yeni fikirlerin, yeni yol haritalarının ve yeni paradigmaların ortaya konması kaçınılmazdır. Bizler oldukça geniş katılımlı bir iş zirvesi ile para sistemlerinde çoğulculuğu ve adalet kavramlarını masaya yatırdık. Türkiye ve dünya ekonomi-politiği adına yeni bir yolun ilk adımlarını attık. Katılan ve emek veren herkese sonsuz şükranlarımı sunarım.” diye konuştu.



Derneğin, Türkiye’nin her vilayetinde şubeler açarak her vilayetin ekonomik avantajlarını ortaya çıkarmayı hedeflediğini anlatan Kaan, her bölge için ayrı bir ekonomi modeli ve çözüm setlerini sunduklarını kaydetti.

MÜSİAD üyelerinin yatırım aşamasında desteklenmesi için çok ortaklı ve katılımlı bir sermaye oluşturma projesi olan Girişim Sermayesi Fonu’nun, tarımsal yatırım fonu üreten ve üretim yatırımlarını geliştirmek isteyen girişimcilerin arkasında önemli bir güç olacağını belirten Kaan, üzerinde çalıştıkları projelerin MÜSİAD EXPO kapsamında görülebileceğini söyledi.

Kaan çalışmaları hakkında şunları kaydetti:



“Yapı Tasarruf sistemi, Kooperatif finans sistemi ve Gayrimenkul Borsası projelerini fuar sürecinde sizlerle buluşturacağız. Bugün MÜSİAD, kurulduğu günün çok ötesinde, hemen her sektörde aktif ve üretken, projeleriyle her alana dokunan bir sermaye bloğudur. MÜSAİD EXPO kapsamında savunma sistemleri ve ileri teknoloji fuarı High Tech Port’ta, teknolojinin en son ulaştığı noktayı, bizzat örneklerini görerek idrak edeceğiz.

‘Meselemiz Türkiye’ şiarıyla yola çıkan MÜSİAD bu anlayışla, yaygın katılımlı, çok ortaklı, faizsiz finanse edilen Türk tarımına katkı sunacak olan Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Altaca Enerji partnerlerliğinde gerçekleştirilmesi hedeflenen proje kapsamında, 81 ilde 81 Biyogaz+Organik Gübre Tesisi kurulması hedeflenmektedir. Yatırımcı olarak yatırım bölgesinde ‘yerel MÜSİAD üyelerinin’ projeyi desteklemesi öngörülmektedir. Proje, kar/zarar ve katılım bankalarının ortaklığı üzerinden finanse edilecektir. Proje 128 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının ve 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne geçecek, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacaktır.”







- “Beraber büyüyelim, beraber kazanalım”







Kaan, 17. MÜSİAD EXPO’nun fikir ve hedeflerini hayata geçirmek isteyen yerli ve yabancı iş insanlarını bir iş platformunda bir araya getireceğini ifade ederek, Türkiye’nin ticari hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi.



Bu yılki MÜSİAD EXPO’ya katılımın, geçen yıllara oranla 6 kat artış gösterdiğini aktaran Kaan yabancı yatırımcıların dağılımı açısından da çeşitliliğin arttığını belirtti.



Kaan şöyle konuştu:



“Aralarında Almanya, Fransa, Hollanda gibi AB ülkeleri olduğu kadar, Çin, Malezya, Hindistan, Pakistan gibi Asya ülkeleri ile, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya, Kenya, Sudan gibi Afrika’nın bulunduğu 100 kadar farklı ülkeden katılımcıların ile dünya ticaretine yaptığımız çağrı çok açıktır beraber büyüyelim, beraber kazanalım. Bu vesile ile ticareti, diplomasi ve dostluk ile buluşturmak temel ilkemiz olmaktadır. Bunun için Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan Türki Cumhuriyetlere kadar yabancı iş adamları ve devlet adamlarını konuk edeceğiz. Bu, bir sermaye örgütü adına çok büyük bir gurur ve başarıdır.”





- “MÜSİAD olgunluk çağını yaşayan bir sermaye platformu”





Bugün MÜSİAD’ın, birlikte yol almanın, birlikte kazanmanın en önemli örneklerinden biri haline geldiğini yineleyen Kaan, konuşmasına şöyle devam etti:



“MÜSİAD bir pilot projedir. Milli sermaye oluşturma ve sermayenin millileşmesi hareketinin 28 yıllık canlı bir kanıtıdır. Çünkü MÜSİAD, ‘ben’ ile değil ‘biz’ ile hareket eden ve beraberlik ruhunun her zaman kazanacağını savunan, dünyanın en yaygın sermaye örgütlerinden biridir. Bu yüzden MÜSİAD, artık olgunluk çağını yaşayan bir sermaye platformudur.



Bu uzun yolculukta temel düsturumuz memleketimiz ve beraberliğimiz olmuştur. Bundan sonra da bu düstur ekseninde daha güçlü şekilde yürümeyi hedefliyoruz. Sadece uluslararası ortaklıklar ve ticarette değil, sermayede de beraberlik vurgusunu yapmamızın temel nedeni budur...”







- “Türk yatırımcıları Uganda'ya gelmeye davet ediyoruz”





Uganda Kamu Hizmetleri Bakanı Wilson Muruli Mukasa, "Uganda ile Türkiye'nin ilişkileri 19. yüzyıla dayanıyor. Bizim Türkiye ile sağlam ilişkilerimiz var. Bunlar devam edecek. Biz 2016'da Türkiye Devlet Başkanı'nın ziyaretinden onur duymuştuk." dedi.



Mukasa, şunlar kaydetti:



"Uganda bugün itibarıyla Türk halkının her iş kolunda yapacağı yatırımlar için hazırdır. Uganda 40 milyon eğitimli nüfusa sahip güvenli bir Afrika ülkesi. Tarımdan, madenciliğe, üretimden endüstriye, turizmden altyapıya ve sağlığa pek çok alanda yatırımlara açık bir ülke olarak Türk yatırımcıları, sanayicileri ve eğitimcileri Uganda'ya gelmeye davet ediyoruz.

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Al-Senoussi, "Türkiye ve Sudan arasındaki ilişkiler gelişiyor." dedi. Senoussi, "Milyonlarla ifade edilebilecek hayvancılık servetimiz var. Bunlar ihraç edilmeyi bekliyor. Bizler Türkiye'yi destekliyoruz. Aynı zamanda milyonlarca Suriye'liye kapısını açmasından dolayı takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.





- AA standı hizmete açıldı





Bu arada AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD EXPO’da AA’nın standı fuar ziyaretçilerini ağırlıyor.



AA stand görevlileri, ajansın küresel ve yerel ölçekte yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verirken, AA Yayınlarını da fuar ziyaretçilerine sunuyor.