17 Mayıs'a kadar geçerli: Volkswagen'den dev indirim kampanyası... Güncel liste fiyatı açıklandı

Volkswagen Türkiye, müşterilerine cazip fırsatlar sunarak 17 Mayıs'a kadar sürecek özel bir kampanya başlattı. Polo, Taigo ve T-Cross modelleri için geçerli olan bu kampanya kapsamında, müşteriler anahtar teslim fiyatları üzerinden indirimlerle avantajlı fiyatlardan yararlanma fırsatı elde edecek.

Kampanya süresince, Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression modeli, 1.109.000 TL'lik özel fiyatla satışa sunuluyor. Kompakt boyutu ve şık tasarımıyla öne çıkan Polo, ekonomik ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life ise kampanya döneminde 1.420.000 TL'lik cazip bir başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Taigo'nun modern tasarımı ve gelişmiş özellikleri, sürücülere hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda keyifli bir sürüş deneyimi vadediyor.

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 PS Manuel Life modeli ise 1.493.000 TL'lik kampanya fiyatıyla satışa sunuluyor. T-Cross, SUV segmentinde tercih edilen bir model olarak geniş iç mekanı, fonksiyonel tasarımı ve pratik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Volkswagen Türkiye'nin uzun süredir düzenlediği bu özel kampanya, sınırlı bir süre için geçerli olup, 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Volkswagen tutkunları ve araç almayı düşünenler için kaçırılmayacak bu fırsat, uygun fiyatlarla kaliteli ve güvenilir bir araç sahibi olma imkanı sunuyor. Müşteriler kampanya döneminde yetkili Volkswagen bayilerinden bu avantajlardan yararlanabilirler.

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