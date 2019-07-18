0553 313 94 23

17 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 10 gözaltı

Kars'ta dün iki aile arasında yaşanan arazi kavgasına karıştıkları belirlenen 10 kişinin yakalandığı bildirildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:44
17 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 10 gözaltı

Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 17 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Kömürlü köyünde iki aile arasında çıkan kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise kavgada kullanıldığı değerlendirilen iki av tüfeği ele geçirildi.

Silahlı, bıçaklı kavgada 17 kişi yaralandı

Jandarma ekiplerinin köyde aldığı güvenlik tedbirleri sürüyor.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle Akyıldırım ve Yalçın aileleri arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 17 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:44
  1. Kars'ın Kağızman ilçesi
  2. arazi anlaşmazlığı
  3. jandarma ekipleri
  4. Kömürlü köyü
  5. Akyıldırım ve Yalçın aileleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşilyurt’ta 3 ayrı noktaya güneş enerji santrali kuruyor
    1. Yeşilyurt’ta 3 ayrı noktaya güneş..
    2. YKS tercih danışmanlığı nerelerde var?..
    3. "Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu"
    4. Muğlaspor sahaya indi
    5. Yeniden hayat bulan Urumiye Gölü..
    6. Martin Skrtel 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
    7. Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri..
    8. Kaftancıoğlu'nun davasında mütalaa
    9. Serbest piyasada altın fiyatları
    10. Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden..
    11. Piyasalarda gün ortası
    12. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    13. Suudi Arabistan'dan 'namaz' kararı!
    14. 25 yıllık hapis cezası, müebbete..
    15. AB’den Türkiye’deki mültecilere 1.41..
    16. İzmir’de TSYD Ege Kupası heyecanı
    17. Aksaray’da polisin yakaladığı..
    18. Başkan Köse ilk mahalle toplantısını..
    19. Sağlık Bakanlığı personel alımları son..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    İlk adım atıldı! Yeni sistemin problemleri dört ana başlık altında toplandı
    İlk adım atıldı! Yeni sistemin problemleri dört ana başlık altında toplandı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’