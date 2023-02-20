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Gündem 17 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi’nde kolonların kesildiği iddiası
Gündem

17 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi’nde kolonların kesildiği iddiası

Malatya’da Kahramanmaraşlı 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenerek yıkılan Hayat Sitesi’nde babası Bayram Kırıcı’yı kaybeden Gülhan Karaaslan, yıkıma kesilen kolonların neden olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 10:19:00 -
17 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi’nde kolonların kesildiği iddiası

Malatya’da Kahramanmaraşlı 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenerek yıkılan Hayat Sitesi’nde babası Bayram Kırıcı’yı kaybeden Gülhan Karaaslan, yıkıma kesilen kolonların neden olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Malatya’nın simge mekanlarından olan ve kent merkezi Özalper Mahallesi’nde bulunan Hayat Sitesi Kahramanmaraşlı 7.7 ila 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkıldı. Dört bloktan oluşan sitede ilk belirmelere göre işadamı Bayram Kırıcı’nın da aralarında bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti.
Enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı Hayat Sitesi’nde faaliyet gösteren bir işyeri sahibinin kolonları kestiğini ve çökmenin kesilen kolonlar nedeniyle gerçekleştiğini ileri süren Bayram Kırıcı’nın kızı Gülhan Karaaslan beraberinde enkaz altında yaralı olarak kurtarılan annesi Sultan Kırıcı ile birlikte duruma tepki göstererek suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

“Kolonlar kesilerek birleştirildi”
Annesi Sultan Kırıcı ve aile yakınlarıyla Hayat Sitesi’ndeki enkaz çalışmalarını takip eden Gülhan Karaaslan binadaki yıkama kesilen kolonların neden olduğunu belirterek “A/2 Blok’un altındaki kolonlarla birlikte tavan kesilerek birleştirme yapıldı. Bunların hepsine herkes şahit delillerimiz var elimizde davacıyız suç duyurusunda bulunduk. Ben de burada ikamet ediyorum annemde her şeye şahidiz. Yetkililerden bu işin peşine düşmesini istiyoruz” diye konuştu

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