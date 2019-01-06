17 kırsal bölgeden 1500 kadın ‘önce sağlık’ dedi

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde yatırımları yapılan 17 enerji santralinin bulunduğu kırsal bölgelerde yaşayan bin 500 kadına yönelik düzenlenen ‘Önce Sağlık’ projesi tamamlandı. TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, ödülle taçlandırılan ‘Önce Sağlık’ projesinin çoğu kez ilk yardım, erken teşhis ve tedavi konusunda hayat kurtarıcı rol oynayabildiğini dile getirdi.