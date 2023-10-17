  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni asgari ücret, son dakika! 3 ayrı oran netleşti: 15.000 ile 17.000 lira aralığında değişecek! İşte tahmin

Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı'na seslendi! Filistin için sesimizi çıkartmalıyız diyerek altını çizdi

İslam Memiş'ten gram altın için son tahmin! 180 lira birden değişecek

Tarım Bakanı büyük müjdeyi açıkladı: Kadın çiftçilere toplamda 15 Milyar TL destek verildi!

Rusya tehditler savuruyordu! Putin ve Netanyahu ilk kez görüştü

Bakan Tunç'tan ihbar dilekçesi açıklaması

Bilim adamları yıldırımın yönünü değiştirmenin formülünü buldu!

İsrail'den Yahudi Zelenskiy'e büyük şok

Özgür Özel: Laikliği savunmayan CHP'de durmam

Dünya yanıyor; o yanlışlarımızı-hatalarımızı düzelteceğiz diyor: Milli duygu ve politikalardan o kadar uzaklar ki..
İSLAM 17 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-10-17 07:04:00 -
17 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (17 Ekim 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرٖينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنٖينَؕ اَتُرٖيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبٖيناً

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Ey iman edenler!
 Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmeyin.
 Allah’a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?"

(Nisâ Suresi - 144)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Çeşitli vesilelerle tekrar edilen “müminleri bırakıp kâfirleri veli edinmeme, müminleri ihmal ederek kâfirleri dost tutmama” tâlimatı, müminlerle gayri müslimler arasındaki bütün iyi ilişkileri yasaklayan bir hüküm olarak anlaşılmamalıdır. “Müminleri bırakıp” kaydında ısrar edilmesi bu kaydın önemli olduğunu göstermektedir. Müminleri bırakmamak, onları birinci planda dost, veli, taraf saymak şartıyla gayri müslimler ile de, taraflar ve bütün insanlık için hayırlı olacak, faydalar sağlayacak, kötülükleri önleyecek ilişkiler kurmak, anlaşmalar yapmak ve dayanışmalarda bulunmak yasak değildir, hatta teşvik edilmiştir (Âl-i İmrân 3/28; Mümtehine 60/7-8).

Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinenler, onlarla düşüp kalkanlar, dinleri ve dindaşları aleyhine de olsa kâfir dostlarının yapıp ettiklerine ses çıkaramayanlar, kâfirlerin kendilerine hâkim olmasına itiraz etmeyenler; bütün bunları –ki hepsi “velâyet, veli edinme” kavramına dahildir– mecbur olmadıkları halde yapanlar, kâfirlere dünyada ve âhirette verilecek cezaya katılmaya lâyık ve müstehak olurlar. Allah vereceği cezaya –âdeti gereği– bu yapılanları gerekçe gösterir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 168-169 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Ümmetim, merhamete uğramış bir ümmettir. Ahirette azap görmeyecektir.
 Onun azabı / cezası, dünyada başına gelen fitneler / ağır imtihanlar, depremler, masum yere   öldürülmeler gibi felaketler şeklinde verilir.”

Kaynak: Ebu Davud, Fiten, 7

GÜNÜN SÖZÜ:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23