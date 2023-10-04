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Aktüel 17 diri faydan biri olan Gümüldür fayı, açılan hendeklerle inceleniyor
Aktüel

17 diri faydan biri olan Gümüldür fayı, açılan hendeklerle inceleniyor

Yeniakit Publisher
2023-10-04 11:03:00 -
17 diri faydan biri olan Gümüldür fayı, açılan hendeklerle inceleniyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Afyon Kocatepe, Sivas Yüzüncü Yıl ve Çukurova üniversitelerinin paydaş olduğu, “İzmir İli Diri Faylarının Paleosismolojik Analizi ve Deprem Potansiyeli” konulu proje çerçevesinde, Gümüldür fayında hendek açılarak inceleme başlatıldı.

Uzmanlar, daha önce üzerinde hiç araştırma yapılmayan Gümüldür fayının 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu belirterek, hendeğin; İzmir’in ve çevresinde meydana gelebilecek muhtemel bir büyük depreme ne kadar süresi kaldığına ilişkin ipuçları vereceğini kaydetti.

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, projede görev alan akademisyenlerin, İzmir’deki 17 diri faydan biri olan Gümüldür fayını ilk kez incelediğini söyledi.

Prof. Dr. Sözbilir, kazılan hendeğin ve faydan alınan örneklerin, depremden daha az etkilenmek adına alınabilecek önemli veriler sağlayacağını kaydederek, “Kazılan hendek ve alınan örnekler; bizlere fayın ne büyüklükte deprem üretebileceğini, üretme periyodunu ve bunun sonucunda da alınabilecek önlemleri gösterecek” dedi.

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