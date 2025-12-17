17 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(٨٠) وَهُوَ الَّذٖي يُحْـيٖ وَيُمٖيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِؕ اَفَلَا تَعْقِلُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(80) Yaşatan da öldüren de O’dur.



Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O’nun eseridir.



Artık aklınızı kullanmayacak mısınız?



(Mü'minun Suresi, 23/80) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Allah’ın âyetleri üzerinde düşünecekleri yerde onlara karşı direnen, peygamberin bütün iyi niyetli ve özverili çabalarına rağmen inatla yanlış yolda giden, azgınlık ve sapkınlıklarından vazgeçmeyen inkârcılar eleştirildikten sonra burada da muhatabın sağduyusuna hitap edilerek onu bu tür yanlış inanç ve tutumlardan kurtarmak maksadıyla Allah’ın birliğini ve gücünü yansıtan olgulardan üçüne değinilmektedir.



Bunların ilki, insanın kendisini insan yapan bilgi yetenekleriyle donatılması, ikincisi insanoğlunun yeryüzünde yaratılıp türetilmesi, çoğaltılması, doğum-ölüm çizgisinde hayatın sürüp gitmesi, üçüncüsü de gece-gündüz değişimidir.



Bu kanıtların ilki bilgi olayına, ikincisi insanın biyolojik ve antropolojik gelişmesine, üçüncüsü de kozmolojiye dairdir. Bunların en önemlisi bilgi konusu olduğu için Allah’ın insana bu konudaki lutfu en başta hatırlatılmış, bundan dolayı O’na şükretmek gerektiğine işaret edilmiştir.



Kuşkusuz buradaki şükrün anlamı, insana bilme gücü veren kudreti tanıyıp bilgi vasıtalarını ve güçlerini, O’nun iradesi yönünde, amacına en uygun ve en verimli bir şekilde kullanma anlamına gelir. 80. âyetin sonundaki “Artık aklınızı kullanmayacak mısınız?” şeklindeki ifade de bunu göstermektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 39

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Büyük günahlardan biri de kişinin kendi anne ve babasına sövmesidir."

Sahabiler (şaşkınlık içinde):

- Ya Resûlallah! Hiç kişi kendi anne ve babasına söver mi? (Bu alçaklığı kim yapar?) dediler.

Allah Resûlü şu açıklamayı yaptı:

"Evet, söver. (Bu şöyle olur:) Kişi başkasının babasına söver, o kimse de kalkar, karşılık olarak onun babasına söver. Kişi başkasının annesine sövgüde bulunur, o da karşılık olarak onun annesine söver."



Kaynak: Buhari, Edeb 78; Müslim, İman 1



