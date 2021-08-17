17 Ağustos 1999 yılında merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gölcük Depremi, İzmit Depremi veya Marmara Depremi olarak ifade edilen depremin üzerinden tam 22 yıl geçti...

17 Ağustos depremi | 17 Ağustos depremi kaç kişi vefat etti?

17 Ağustos 1999'da saatler 03.02'de Kocaeli Gölcük merkezli deprem 7,5 şiddetindeydi. 45 saniye süren deprem sebebiyle binlerce bina yıkıldı. Deprem sebebiyle Düzce, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da binalar yıkıldı onlarca insan yaşamını yitirdi bir o kadar insan yaralandı.

Resmi kayıtlara göre 17 Ağustos depreminde 17.480 kişi vefat etti. Depremde 23.781 kişi yaralandı, 550 kişi sakat kaldı.

Türkiye tarihindeki en büyük kayıpların yaşandığı depremin ardından 52 ülkeden yardım geldi. Depremin ardından dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, eşi ve kızı ile birlikte İzmit'e gelerek Doğukışla'da bulunan çadır kenti ziyaret etti.

Depremin üzerinden 22 yıl geçmiş olmasına rağmen o günleri yaşayanların yüreklerinde acılar halen taptaze...