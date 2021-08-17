17 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Güncel altın fiyatları yatırım yapacak kişiler tarafından merak ediliyor. Yatırım yapacak kişiler altın fiyatları ne kadar, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 17 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…
En çok yatırım aracı olarak tercih edilen altın, yatırımcılar tarafından sürekli olmak üzere yakından izleniyor. Altın almak isteyenlerin beklediği düşüş altın fiyatlarında yaşanıyor. Özellikle çeyrek altında gerçekleşen düşüş, altın alacak vatandaşları sevindirdi. İşte merak edilen haberin devamı…
17 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Gram altın fiyatı
Alış 484 TL
Satış 486 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış 775 TL
Satış 792 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış 3.099 TL
Satış 3.157 TL