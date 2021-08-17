17 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Güncel altın fiyatları yatırım yapacak kişiler tarafından merak ediliyor. Yatırım yapacak kişiler altın fiyatları ne kadar, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 17 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…