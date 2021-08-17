  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adnan Oktar suç örgütü harekete geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'deccal' diyerek saldırdılar

Dikkat çeken açıklama: Sadece Türkiye için 'kardeş ülke' diyoruz

Taliban'dan son dakika açıklamalar: 20 yıllık işgal bitti genel af çıkardık!

Duyarlı velilerden 'seçmeli ders' çağrısı! 'Çocuklarımızı Allah ve Resulü (SAV) ile buluşturalım'

Rusya'dan çarpıcı açıklama: Türkiye çok etkili küresel bir güçtür

HDP'li vekil Suriyeli aileyi ziyaret etti! Niye şaşırdın Faruk, ortağınız CHP ile İP'in tahrikleri ile olmadı mı?

Pakistan'dan flaş "ATAK Helikopteri" açıklaması

DEVA Partili başkan istifa etti: Her geçen gün partimiz kan kaybediyor

Köşeye sıkışınca "şaka yaptım" yalanı! Böyle olur, CHP'linin ilkesizliği

Mısır'ı üzecek gelişme! Ruslardan Türkiye kararı çıktı
Kabil'den kalkan uçağın iniş takımındaki insan kalıntılarıyla ilgili soruşturma!
Diyarbakır'da polisi harekete geçiren patlama sesi!
“İlk hafta hoca göndermek çok ayıp”
Kanada'dan Taliban açıklaması
Ekonomi 17 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Ekonomi

17 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Güncel altın fiyatları yatırım yapacak kişiler tarafından merak ediliyor. Yatırım yapacak kişiler altın fiyatları ne kadar, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 17 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-08-17 23:58:00 -
17 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

En çok yatırım aracı olarak tercih edilen altın, yatırımcılar tarafından sürekli olmak üzere yakından izleniyor. Altın almak isteyenlerin beklediği düşüş altın fiyatlarında yaşanıyor. Özellikle çeyrek altında gerçekleşen düşüş, altın alacak vatandaşları sevindirdi. İşte merak edilen haberin devamı…

17 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Gram altın fiyatı

Alış 484 TL

Satış 486 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış 775 TL

Satış 792 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış 3.099 TL

Satış 3.157 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay