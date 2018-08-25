17-25 Aralık'ın kilit ismi hakkında bomba itiraf! Alt sınıftan öğrencilerle...

Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 17-25 Aralık yargıya darbe girişiminde etkin rol alan tutuklu eski başkomiser Mehmet Akif Üner ile ilgili çarpıcı bir ifade ortaya çıktı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunan F.B. isimli itirafçı, Üner'in polis akademisi zamanlarında FETÖ içerisinde etkin olduğunu, kendisinden alt sınıflarda okuyan öğrenci grupları ile ilgilendiğini ve okulda bulunan salonlarda FETÖ adına görüşmelere katıldığını anlattı.

"ALT ÖĞRENCİ GRUPLARIYLA İLGİLENİRDİ"

F.B. ifadesinde; "Mehmet Akif Üner kolej ve akademide okuduğum dönemde iki üst devrem olan şahıstır. FETÖ/PDY'nin öğrenci grubu içerisinde yer alırdı. Kendisinden alt sınıflarda okuyan Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde yer alan öğrenci grupları ile ilgilenirdi. Kendisi FETÖ yapılanması içerisinde aktifti.

"FETÖ ADINA GÖRÜŞMELERE KATILIRDI"

Hafta sonlarında FETÖ mensubu öğrenci grubu ile birlikte bağlı oldukları 'Sivil FETÖ/PDY' mensupları ile buluşur, ara sıra şahısların belirtmiş oldukları evlere giderdi. Akademi ve kolejde, okulda bulunan okuma salonu, kütüphane odası, bilgisayar odalarında FETÖ adına yapılan görüşmelere katılırdı" dedi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ

İtirafçının beyanları doğrultusunda Mehmet Akif Üner hakkında 'Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Üner, bu suç kapsamında da yargılanacak.

Bilindiği gibi Mehmet Akif Üner'in kardeşi Binbaşı Fatih Üner'in 15 Temmuz'daki darbe girişimine destek verdiği Genelkurmay Başkanlığı'ndaki kamera kayıtlarının incelenmesi ile ortaya çıkmıştı. Darbe girişiminin başarısız olmasıyla sivil kıyafetlerle Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan Üner tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HDP'YE OY İSTEME SEANSI

Ayrıca Üner, 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce İstanbul 2. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı olmuş, daha sonra FETÖ'cü eski emniyet müdürü Yakup Saygılı lehine adaylıktan çekilmişti. FETÖ-HDP arasındaki gizli ittifakı ortaya koyan Üner'in telefon konuşma dökümlerine ise ilk savcılık iddianamesinde yer verilmişti. Üner o telefon konuşmasında, Bingöl'de görev yapan polis İsmail Yavuz Atmaca'yı taktik gereği HDP'ye oy vermesi için ikna ediyordu. Atmaca'nın, terör çekincesi Üner, "Ya işte Selo Başkanın yapıcı konuşmalarına oy verdim diye avutacaksın kendini" diyordu.

(SABAH)