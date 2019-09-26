166 gün sonra kemikleri bulundu Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesinde 9 Nisan tarihinde eşi ile birlikte ormanlık alana mantar toplamaya giden ve ormanlık alanda kaybolan 76 yaşındaki Halil İbrahim Gürel’in 166 gün sonra oturduğu mahalleye 5 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesindeki dere içinde kemikleri bulundu.

Eşi Sultan Gürel ile Menteşe kırsal Yenice mahallesindeki evlerinden mantar toplamak için ormanlık alana giden Halil İbrahim Gürel, eşinden ayrıldıktan sonra eve dönmedi. Bölgede AFAD, UMKE, Jandarma, iz takip köpeği ve vatandaşlar tarafından bir hafta yapılan arama çalışmalarından sonuç alınmadı. Arama çalışmalarına Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburundan 85 kişilik personel katılırken, Drone ile destek verilen aramalarda sonuç alınamamıştı.

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