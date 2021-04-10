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Dünya 160 bin mülteci fazla geldi... Avrupa ülkesi harekete geçti
Dünya

160 bin mülteci fazla geldi... Avrupa ülkesi harekete geçti

İsveç hükümeti, sürekli sayıları artan mültecileri durdurmak için yasa değişikliğine gidiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 17:31:00 -
160 bin mülteci fazla geldi... Avrupa ülkesi harekete geçti

İsveç'te mültecilerin oturma izinlerini 3 yıl ile sınırlandıran tasarıya göre, oturma izninin kalıcı hale gelmesi için İsveç dili bilgisi, topluma uygunluk ve yeterli gelir gibi şartlar aranacak.

Süresiz oturma izni için başvuracak mültecilerin, ciddi bir suç işlememiş olma şartının da aranacağı ifade edildi.

Yasa, İsveç parlamentosundan geçmesi halinde temmuz ayında yürürlüğe girecek.

"Burası çekim merkezi olmaktan çıktı"

Göç Bakanı Morgan Johansson yaptığı açıklamada, "Bu taslakla, İsveç artık bizim 2014 ve 2015 yıllarında olduğu gibi sığınmacılar için bir çekim merkezi olmaktan çıktı." ifadelerini kullandı.

 

160 bin mülteci kabul ettiler

İsveç, 2015 yılında çoğu Suriyeli olmak üzere 160 binin üzerinde kişi ile AB'de en fazla sayıda mülteci kabul eden ülkelerden olmuştu.

 

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