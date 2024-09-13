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Gündem 16 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Gündem

16 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 18:07:00 -

Konya’nın Seydişehir ilçesinde hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Antalya Cezaevinden firar eden F.E.’nin (32) Seydişehir’e geldiği istihbaratını alan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cezaevi firarisi F.E. ekipler tarafından çarşı merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen F.E. burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

F.E. Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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