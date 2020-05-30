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Yerel

16 yaşındaki kız 4'üncü kattan düştü

Adana'da yaşayan 16 yaşındaki Elanur B. 4'üncü kattan düşerek yaralandı. Elanur B. hastanede tedavi altına alınırken, polis olaya dair soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 05:53:00 -
16 yaşındaki kız 4'üncü kattan düştü

Olay, gece yarısı Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede ailesiyle oturan Elanur B., henüz bilinmeyen nedenle odasının penceresinden düştü.

Baba Şahin ve anne Sevgi B.'nin sesi duyup, durumu fark etmesi üzerine Elanur, otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beton zemine düşen ve bacaklarında kırıkların olduğu belirtilen Elanur B.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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