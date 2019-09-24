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16 yasındaki iklim aktivisti Greta Thunberg BM'de liderlere sert konuştu

New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan 16 yasındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" dedi.

24 Eylül 2019 Salı 09:05
16 yasındaki iklim aktivisti Greta Thunberg BM'de liderlere sert konuştu

Dünya çapında 1,4 milyon öğrencinin katıldığı “İklim için Okul Grevi” protestosunu başlatan 16 yasındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Türkiye, Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin’i iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adım atmadıkları gerekçesiyle Birleşmiş Milletler’e resmi dilekçe sunarak şikayet etti.

''Buna nasıl cüret edersiniz?"

İngiltere'den fosil yakıt kullanmadan yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz?" dedi.

'Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak'

Devlet liderlerinin iklim değişikliğini görmezden geldiğini öne süren Thunberg, "Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:05
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