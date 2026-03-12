16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde ölü bulundu! Otopsi sonrası baba ve ağabey gözaltına alındı
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki bir kız çocuğu evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Otopsi sonrası çocuğun babası ve ağabeyi gözaltına alındı.
Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Poyraz Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde 16 yaşındaki Z.S.’nin evde silahla vurulmuş halde bulunduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sırasında çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Z.S.’nin babası A.S. ile ağabeyi H.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.