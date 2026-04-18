BirGün yazarları gazetecilik mi tetikçilik mi yapıyor? Sarya Toprak’ın radikal bağlantıları gündemde

Gülistan Doku soruşturması Türkiye’nin en hassas dosyalarından biri olarak gündemdeki yerini korurken, bazı çevrelerin gazetecilik faaliyeti sınırlarını aşan yorum ve yönlendirmeleri dikkat çekti. Soruşturmayla doğrudan ilgisi bulunmayan isimler üzerinden siyasi parti aidiyeti kurmaya çalışan girişimlerin odağında ise BirGün Gazetesi yazarı Sarya Toprak’ın olduğu iddia edildi.

DOSYA DIŞI İSİMLER ÜZERİNDEN YENİ GÜNDEM

Sarya Toprak’ın sosyal medya hesabı üzerinden, soruşturma dosyasıyla doğrudan bağlantısı bulunmayan bir kişi üzerinden siyasi bağ kurmaya çalıştığı görüldü. Toprak’ın, söz konusu kişinin geçmişte AK Parti’de görev almış bir il başkan yardımcısının yeğeni olduğu iddiasını gündeme taşıması, “dosya üzerinden siyasi çıkarım” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Uzmanlara göre bu tür bağlantılar, soruşturmanın ana ekseninden uzaklaştırılmasına neden olabilecek nitelik taşıyor. Hassas dosyalarda kişisel ilişkiler üzerinden yapılan yorumların kamuoyunu yönlendirme riski barındırdığına dikkat çekiliyor.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ SARYA TOPRAK VE BAĞLANTILARI DİKKAT ÇEKİYOR

Algı operasyonu iddialarının merkezinde yer alan BirGün yazarı Sarya Toprak’ın geçmişine ilişkin bazı bilgiler de tartışma konusu oldu. Adıyamanlı bir gazeteci olarak bilinen Toprak’ın, Tunceli doğumlu olduğu ve Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi olduğu bilgisi öne çıkıyor. Aile bağlarına ilişkin veriler de kamuoyunda gündeme taşındı.

Annesi Songül Toprak’ın, HDP merkez teşkilatına ait kongre üye listelerinde 2017 ve 2019 yıllarında yer aldığı bilgisi öne çıkarken, babasının ise Bursa’da Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı ifade ediliyor. Baba Toprak'ın bazı sol gruplarla ilişkili olduğu ve çeşitli eylemlerde yer aldığı kaydediliyor.

SARYA TOPRAK’IN RADİKAL ÖRGÜT BAĞLANTILARI GÜNDEMDE

Sarya Toprak'ın ise yıllarca aşırı sol yapılanmaların etkinliklerine katıldığı, THKP/C Dev-Yol bağlantılı eylemlerle anıldığı ve terör örgütü bağlantılı bazı yayın organlarında yer aldığı ve bu süreçte çeşitli eylemlerde gözaltına alındığına dair bilgiler kamuoyuna yansıdı.

Özellikle MKP terör örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen Komün TV’de yer aldığı bir yayının ortaya çıkarılması ve THKP/C Dev-Yol bağlantılı eylemlerle anıldığı iddiaları, tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.