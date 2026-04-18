Bir neslin hafızası kitapla anlatıldı: MTTB’nin 64 yıllık yolculuğu yayımlandı

MTTB, TALEBELERİN MADDİ VE MANEVİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYARAK ONLARI GELİŞTİRMEYİ AMAÇLAMIŞTI: Eski MTTB yöneticisi ve yazar Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, MTTB ile üniversite yıllarında tanıştığını belirterek, "1960 ve 1970'lerin en önemli özelliği, gençlik hareketleriydi. MTTB de döneminin en önde gelen kurumlarından birisiydi. MTTB, 1916'da kurulmuş ve hem kurumu temsil eden isimlerle hem de yaptıklarıyla ülkemize damga vurmuştur. MTTB, kendi bünyesinde yer alan talebelerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak onları geliştirmeyi amaçlamıştı. Dolayısıyla MTTB, insana yatırım yapan bir kurum olarak dönemin gençlerinin donanımlı bir şekilde yetişmesine büyük katkılar sunmuştur." ifadesini kullandı. Eski MTTB yöneticisi ve yazar Ekrem Kızıltaş da özellikle taşradan gelen öğrenciler için Birliğin önemli bir çatı işlevi gördüğüne dikkati çekerek, "İstanbul'a okumak için geldiğimde sudan çıkmış balık gibiydim. MTTB bünyesinde büyük ve önemli bir öğrenci kitlesi vardı. Çok kıymetli isimler burada yerli ve milli değerleri aşılayan konferanslar veriyorlardı. Bu iki unsur, bizlerin kişiliğimizin oluşmasına önemli değerler katmıştır." diye konuştu. Kızıltaş, MTTB'nin Türkiye'yi yöneten kadrolara ev sahipliği yaptığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: "O zaman hocalarımız bizlere, 'Gelecekte Türkiye'yi idare edecek kadroları karşımızda görüyoruz.' derlerdi. Doğrusu biz o sözün ne anlama geldiğini tam olarak anlamamıştık. Ama geldiğimiz noktada onların ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemizi dönüştüren kadrolar hep bu kurumun bünyesinden çıkmış oldu. Ali İhsan Gülcü'nün çalışması da MTTB'nin başlangıç yıllarından itibaren Türkiye'nin yapısını değiştiren hikayesini bizlere derli toplu bir şekilde aktarmış oluyor."