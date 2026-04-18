Bir neslin hafızası kitapla anlatıldı: MTTB’nin 64 yıllık yolculuğu yayımlandı

Eserin Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi, Fetih Gençlik Vakfı ve Misvak Neşriyat'ın katkılarıyla düzenlenen tanıtım toplantısı, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Misvak Neşriyat tarafından yayımlanan çalışmada, gazeteci yazar Ali İhsan Gülcü, iki yıllık araştırmadan sonra yüzlerce belge ve fotoğrafla MTTB'nin tarihini, yaşayan yöneticilerle konuşarak ve kurumun yazılı kaynaklarını esas alarak hazırladı. Gülcü, toplantıda yaptığı konuşmada, MTTB'nin Türkiye'nin siyasi, kültürel ve toplumsal alanında önemli hizmetler yaptığını ve şair Necip Fazıl Kısakürek'in de MTTB için önemli bir figür olduğunu belirterek, "Necip Fazıl'ın MTTB sıralarında verdiği mücadele daha sonra Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı ve 'surda önemli bir gedik' açılmış oldu. MTTB'nin en büyük amacı, gençleri en iyi şekilde yetiştirebilmekti ve bu da fazlasıyla başarıldı." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da MTTB bünyesinde yer aldığını dile getiren Gülcü, şunları söyledi: "MTTB bünyesinde yer alan önemli isimler, Türkiye'nin hayatında da önemli izler bıraktılar. Buradan yetişen gençlik, Türkiye'nin her alanında inançla ve coşkuyla mücadele etti. Onların mücadelesi günümüz Türkiye'sini ortaya çıkarmış oldu. Ne yazık ki 12 Eylül Darbesi sivil siyasete vurduğu darbeyle MTTB'yi kapatmış oldu. Fakat orada yetişen kıymetli isimler, Türkiye'nin kaderini değiştirmeye muvaffak oldu."