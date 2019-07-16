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16 yaşındaki çocuk, kazayla annesini vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde 16 yaşındaki bir erkek çocuğu, annesini boynundan kazayla vurarak ağır yaraladı.

16 Temmuz 2019 Salı 12:28
16 yaşındaki çocuk, kazayla annesini vurdu

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk bulduğunu iddia ettiği tabancayı kurcalarken annesini boynundan kazara vurarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Aynur A. adlı kadın tabancayla boynundan vurularak ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aynur A. tedavi altına alındı.

Polis yaptığı araştırma sonucu Aynur A.'yı16 yaşındaki oğlu B.A.'nın vurduğunu tespit etti. Hastanede gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen B.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

B.A., "Dışarıda silah buldum eve götürdüm. Kurcalarken patladı, annem kazara vuruldu. Ambulans çağırdım hastaneye gittik" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:28
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