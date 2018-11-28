0553 313 94 23

16 yaşındaki anne gözaltında! Nedeni ise korkunç

Adana'nın Seyhan ilçesinde 9 aylık kız bebeğini çevreden geçenlere satmak isteyen 16 yaşındaki S.K. isimli anne, sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:37
16 yaşındaki anne gözaltında! Nedeni ise korkunç

Adana'da 16 yaşındaki S.K.'nin bir parkta kucağındaki 9 aylık kız bebeğini çevreden geçenlere satmak istediği ileri sürülünce polis alarma geçti.

Olay, Seyhan İlçesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bulunan parkta meydana geldi. 

"Satılık çocuk var"

Parka buluştuğu arkadaşlarıyla oturan S.K.'nin burada çevredekilere "Satılık çocuk var" dediği ileri sürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Parka gelen sivil polisler kısa sürede, S.K. ve yanında bulunan arkadaşlarını yakaladı.

S.K. ise polise, bir süre birlikte yaşadığı sevgilisinden hamile kaldığını ayrıldıktan sonra kızını dünyaya getirdiğini ancak kızını satmak gibi bir niyetinin olmadığını ileri sürdü.

S.K. ve kızı daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İşte olay yerinden kareler;

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:37
  1. Yaşar Kemal
  2. Seyhan
  3. Adana
  4. Yaşar Kemal Kültür Merkezi

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş36 dk önce
    bunlar fellah her türlü pisliği bunlardan bekle.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR1 sa önce
    Sılaya destek veren aile bakanı nerede ??? Aranıyor.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran'daki deprem Irak'ın elektriğini kesti
  1. İran'daki deprem Irak'ın elektriğini..
  2. Medyatik kardeşlere narkotik gözaltısı
  3. İran'ın Güney Kore'ye ihracatı yüzde..
  4. Türk Destanı Dede Korkut, UNESCO..
  5. Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar..
  6. ABD'li isimden YPG/PKK'ya ziyaret!
  7. Hentbol: Erkekler Süper Lig
  8. Osmaniye'de kardeş kavgası: 1 ölü, 2..
  9. İstanbul Büyükşehir Belediyespor,..
  10. Karısını öldüren 75 yaşındaki adama..
  11. Öğretim üyelerine FETÖ'den hapis cezası!
  12. Nijerya Futbol Federasyonu üyelerine..
  13. Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Dede..
  14. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
  15. Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu
  16. CHP'den ittifak açıklaması!
  17. Ateş nasıl ölçülür?
  18. "Hakemlerin dürüstlüklerinden şüphe..
  19. Ülkenin Genelkurmay Başkanı gözaltına..
  20. Erzurum'da 3 öğretim üyesinin "FETÖ"..
Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

Günün Karikatürü

28 Kasım 2018
AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları