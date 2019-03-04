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16 yaşında Dünya 3.’sü oldu

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı, Erciyes’te düzenlenen Snowkite Dünya Kupası’nda Dünya 3.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:03
16 yaşında Dünya 3.’sü oldu

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı, Erciyes’te düzenlenen Snowkite Dünya Kupası’nda Dünya 3.’sü oldu. Kendisinden yaşça büyük birçok yerli ve yabancı sporcuyu geride bırakan 16 yaşındaki Sarp Bulut, Türk bayrağını dalgalandırdı.


Denizli Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı, Uluslararası Kiteboard Federasyonu (IKA) tarafından düzenlenen Snowkite Dünya Kupası’nda 3. oldu. Erciyes Kayak Merkezi’nde 4. etabı düzenlenen organizasyonda Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Türkiye’den 100’e yakın sporcu mücadele etti. Organizasyona 4 sporcusu ile katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı Parkur Yarışı Snowboard Erkekler Kategorisi’nde Dünya 3.’sü oldu. Dünya klasmanında gerçekleşen yarışlarda 16 yaşındaki Büyükşehir Belediyesi sporcusu Sarp Bulut, kendisinden yaşça büyük birçok yerli ve yabancı sporcuyu geride bıraktı. Snowboard kategorisinde ilk 3 içerisinde kendine yer bulan Bulut, Türk bayrağını dalgalandırdı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kayak Takımı’nı aldığı dereceden dolayı kutlayarak, "Denizlimizin ve ülkemizin gururu oldular. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.



“10 yaşından itibaren kayak kursu veriyoruz”


Ege’nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi’nin faaliyete geçmesi ile birlikte ücretsiz kayak kursları verdiklerini ifade eden Başkan Zolan, "10 yaşından itibaren isteyen her vatandaşımıza ücretsiz kayak kursu veriyoruz. Çocuklarımız küçük yaştan itibaren kayak sporu ile tanışıyor. Daha yolun başında olmamıza rağmen sporcularımız dünya kupası organizasyonundan derece ile döndü. Bu önemli derece ilk ve son olmayacak. İnşallah kayak merkezimizde yetişen, burada çalışan sporcularımızın başarıları devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:03
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