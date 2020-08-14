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16 üniversiteye rektör ataması! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

16 üniversiteye rektör atamasına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 00:55:00 -
16 üniversiteye rektör ataması! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 üniversiteye rektör atadı. Karar Resmi gazede yer aldı.

Ankara Üniversitesi'ne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Akdeniz Üniversitesi'ne Prof. Dr. Özlenen Özkan, İTÜ'ye Prof. Dr. İsmail Koyuncu, ODTÜ'ye Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök atandı.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre,

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünavar

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Tamer Yılmaz oldu.

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