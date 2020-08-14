16 üniversiteye rektör ataması! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
16 üniversiteye rektör atamasına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 üniversiteye rektör atadı. Karar Resmi gazede yer aldı.
Ankara Üniversitesi'ne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Akdeniz Üniversitesi'ne Prof. Dr. Özlenen Özkan, İTÜ'ye Prof. Dr. İsmail Koyuncu, ODTÜ'ye Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök atandı.
Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre,
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünavar
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Tamer Yılmaz oldu.