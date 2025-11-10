"16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" sahiplerini buldu

TRT tarafından bu yıl 16. kez düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" ödül töreniyle sona erdi.

Okan Bayülgen'in sunuculuğunda Grand Pera'da gerçekleştirilen törene, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT yöneticileri, Türk ve dünya sinemasından önemli isimler ile çok sayıda davetli katıldı.

"Kimin Hikayesi Kimin Gerçeği" temasıyla bu yıl izleyici karşısına çıkan "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri", ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri ve alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca kapanış programı, TRT Belgesel ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

98 ÜLKEDEN BAŞVURU

Açılışta konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, belgesellerin yaşananlara tanıklık etmenin, bu tanıklık üzerinden insanlara sorumluluk yüklemenin ve gerçeklik arayışına katkı sunmanın en etkili yollarından biri olduğunu söyledi.

Belgesellerin aynı zamanda toplumsal hafızayı besleyen güçlü bir anlatı biçimi olduğuna işaret eden Sobacı, "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri"ne bu sene 98 ülkeden başvuru aldıkları bilgisini verdi.

Sobacı, yarışmaya başvuru yapan belgesellerin alanında uzman jüri tarafından değerlendirildiğini aktararak, "4 gün boyunca devam eden etkinlik haftamızda hem finalist filmlerimizin gösterimlerini gerçekleştirdik hem de özel bir festival seçkisini belgeselseverlerle buluşturduk, paneller ve söyleşiler düzenledik. Sanatçı Belal Khaled'in 'Ellerin Hikayesi' sergisini gezme imkanı elde ettik. Düzenlediğimiz atölye çalışmaları, ustalık sınıfları ve özel etkinlikler festivalimize ayrı bir derinlik kattı." dedi.

Bu sene programda Filistin Seçkisi'ne yer verdiklerini söyleyen Sobacı, sözlerini şöyle tamamladı:

"TRT olarak gerçeklerin un ufak edildiği bir çağda, anlatıya yön vererek küresel adalet arayışına katkı sunuyor, algı duvarlarını belgesellerin hakikat yüklü cümleleriyle yıkıyoruz. Bu yolda bizim yol arkadaşlarımız, kamerasını sahici hayatlara çeviren kadrajın merkezine ise görmezden gelinenleri yerleştiren belgeselcilerdir. Çünkü onların tuttuğu ışık sadece sahneyi değil, karartılmak istenen gerçekleri de aydınlatır. Bizler o ışığın daha güçlü şekilde parlaması için, bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle 16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne teveccüh gösteren tüm belgeselcilere teşekkür ediyor, ödüle hak kazanan yapımlara emek verenleri bir kez daha tebrik ediyorum."

İŞTE ÖDÜL KAZANANLAR

Dört kategoride 40 finalistin yarıştığı TRT Belgesel Ödülleri'nde Uluslararası Kategori'de "A New Kind Of Wilderness" filmiyle Silje Evensmo Jacobsen birinciliğe, "9-Month Contract" filmiyle Ketevan Vashagashvili ikinciliğe, "Grape Season" filmiyle Ebrahim Hesari üçüncülüğe layık görüldü.

Ulusal Profesyonel Kategori'de Ömer Faruk Çetin "Muzaffer" eseriyle birincilik, Mehmet Ali Sevimli "Yıkılmak" eseriyle ikincilik, Selin Aktaş ve Murat Kadir Toy ise "Üstad Mehmed Siyah Kalem" eseriyle üçüncülük ödülünü kazandı.

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi'nde ise "Mehmet Tekten: Bir Bakışın Hikayesi" belgeseliyle Özgür Aşkın birinciliği, "Kök" belgeseliyle Sanem Karasalih ikinciliği, "Cam Adam" belgeseliyle Ahmet Hakan Kurt üçüncülüğü elde etti.

Ayrıca Deniz Ceyhan'ın "Aramızdaki 16.965 Saat Mesafe", Yunus Emre Özdemir'in "Baraj" ve Hasan Ete'nin "Orfoz" projeleri Proje Destek Kategorisi'nde ödüle değer bulundu.

Ödül töreni Mazhar Alanson konseri ile sona erdi.