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Eğitim 16 Temmuz tatil mi? Cuma günü resmi tatil mi?
Eğitim

16 Temmuz tatil mi? Cuma günü resmi tatil mi?

Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar kurban bayramı tatilinin başlayacağı günleri merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatilinin yaşanacağı tarihleri duyurdu. Buna göre 16 Temmuz günü resmi tatil olup olmadığı sorgulanıyor. 16 Temmuz tatil mi? Cuma günü resmi tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-07-15 00:05:00 -
16 Temmuz tatil mi? Cuma günü resmi tatil mi?

16 Temmuz tatil mi? Bu sene 15 Temmuz ve 16 Temmuz tatil mi oldu, kabine kararlarına göre 2021 Kurban Bayramı tatili ile birleşti mi? İşte yanıtı...

16 Temmuz tatil mi?

16 Temmuz tatil takviminde yer almıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiline yönelik yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" açıklamasında bulundu.

Buna göre; 16 Temmuz resmi tatil olmayacak.

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