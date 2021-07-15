16 Temmuz tatil mi? Cuma günü resmi tatil mi?

16 Temmuz tatil mi? Bu sene 15 Temmuz ve 16 Temmuz tatil mi oldu, kabine kararlarına göre 2021 Kurban Bayramı tatili ile birleşti mi? İşte yanıtı...

16 Temmuz tatil mi?

16 Temmuz tatil takviminde yer almıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiline yönelik yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" açıklamasında bulundu.

Buna göre; 16 Temmuz resmi tatil olmayacak.