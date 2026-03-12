  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD-İsrail saldırıları altında işine gelen Kürt gruplarını kullanıyor İran'dan Kürtler arasında ayrımcılık İmamoğlu davasında algı siyaseti “Çanak yalayan çok, “çalmadı” diyen yok!” MSB açıkladı! KKTC’deki tedbirler meşrudur Bakan Şimşek’ten cari açık uyarısı: Öngörülerin üzerine çıkabilir! Küresel gerilim enerji faturasına yansıyor Burger King’in yeni restoranı CHP’nin kalesi Çankaya’da açıldı! İsrail destekçisi Burger King, Ankara’da büyüyor! Ekrem yıktığı caminin yapılmasını önce veto, sonra vaat etmişti: 7 yılda tek kazma vurulmadı Şaklabanların HTS tiyatrosu patladı: Algı operasyonu çöktü Ben Gurion Havalimanı’nda kaos! İsrail’den kaçmak isteyen siyonistler olay çıkardı! Silahsız Filistinlilere aslan kesiliyordu: İsrailli bakan ilk füzede topuklarken görüntülendi Özgür Özel ile baş başa görüşme! CHP’nin övgüsüne mazhar olan Bülent Arınç’a ziyaret
Gündem 16 suçlu kırmızı bültenle aranıyorlardı Gürcistan’da yakayı ele verdiler
Gündem

16 suçlu kırmızı bültenle aranıyorlardı Gürcistan’da yakayı ele verdiler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
16 suçlu kırmızı bültenle aranıyorlardı Gürcistan’da yakayı ele verdiler

Gürcistan’da düzenlenen ortak operasyonda kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 suçlu yakalandı. İçişleri Bakanlığı 16 zanlının, Gürcistan’da ortak operasyonla yakalandığını ve Türkiye’ye iade işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 16 zanlının, Gürcistan’da icra edilen ortak operasyonla yakalandığını ve Türkiye’ye iade işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatının katılımıyla; kırmızı bültenle aradığımız 13 R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A. D.C.B., O.K., O.M., T.F., S.A., ulusal seviyede aradığımız H.A., U.Ö. ve R.S. isimli şahıslar Gürcistan'da gerçekleştirilen ortak operasyonda yakalandı. Şahısların, ülkemize iade işlemleri derhal başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23