16 milyar dolarlık dev hamle!

Türkiye’de hazır giyim ihracatının dörtte üçünü gerçekleştiren İHKİB’in yeni Başkanı Gültepe düzenlediği basın toplantısında 4 yıllık yol haritasını ve hedeflerini anlattı.

Gültepe, 4 yıllık yol haritasını oluşturan eylemleri gerçekleştirmek için kolları sıvadıklarını aktararak, plandaki hedeflerin tutturulması halinde hazır giyim ihracatının 33 milyar dolara çıkacağını bildirdi.

Halen 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatını orta vadede ise 60 milyar dolara çıkarabilmek için oyun planında değişikliğe gittiklerini anımsatan Gültepe, şunları kaydetti:

“Yeni bir oyun kurgulamak ve iş modelimizi değiştirmek zorundaydık. ‘Hazır Giyim Sektörü Vizyon Belgesi’ ile stratejimizi yeniden belirledik. Başkanlık görevini üstlenir üstlenmez arkadaşlarımla birlikte yeni strateji çerçevesinde 4 yıllık yol haritamızı oluşturan ‘Dört Dörtlük Plan’ı hazırladık. Şimdi stratejiyi eyleme dökme, yani iş zamanı... Hedeflerimizi gerçekleştirmek için kolları sıvadık.”