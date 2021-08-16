Günümüzde en çok yatırım aracı olarak tercih edilen altın, yatırımcılar tarafından sürekli olmak üzere yakından izleniyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler hafta sonu çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? Sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

16 Ağustos gram ve çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları…

Gram altın fiyatı

Alış 484 TL

Satış 484 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış 792 TL

Satış 797 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış 3.223 TL

Satış 3.257 TL