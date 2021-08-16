16 Ağustos gram ve çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları…
Çeyrek, gram, yarım altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki, 16 Ağustos gram ve çeyrek altın ne kadar?
Günümüzde en çok yatırım aracı olarak tercih edilen altın, yatırımcılar tarafından sürekli olmak üzere yakından izleniyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler hafta sonu çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? Sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…
16 Ağustos gram ve çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış 484 TL
Satış 484 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış 792 TL
Satış 797 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış 3.223 TL
Satış 3.257 TL