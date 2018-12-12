“158 ülkeye TL ile ihracat yaptık”

2018 yılını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 1,6 büyüme kaydetmesini anımsatarak, büyüme rakamlarına ihracatın sağladığı katkıdan büyük memnuniyet duyduklarını, ihracat odaklı bir büyümenin gerçekleştiğini gördüklerini söyledi. TL ile ticarete önem verdiklerini, kurun oynaklığının arttığı dönemlerde TL ile ihracat yapmanın önemli olduğunu dile getiren Gülle, “158 ülkede ihracatımızın yaklaşık yüzde 10’unu TL karşılığında yaptık” açıklamasında bulundu.

Gülle, yıl sonunda 170 milyar dolar ihracat hedeflediklerini, bunu tutturma noktasında çok güzel bir heyecan içerisinde olacaklarını bildirdi. Gülle, “Türkiye bu 1’li (yüzde 10’lu aylık artışlar) rakamlarla çok kaldı, 150’li rakamlarda (yıllık ihracat rakamları) 5 sene kaldı. Türkiye artık bu kadar büyümesiyle, bu kadar genç nüfusuyla, bu kadar üretim gücüyle artık 2’li rakamları hak ediyor” ifadesini kullandı.