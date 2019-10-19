158 kilogram zehir metropollere sevk edilecekti! Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, ilerleyen tarihlerde metropol şehirlere sevk edileceği öğrenilen 158 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 158 kilogram esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Lice ilçesine bağlı Tepe köyü kırsalındaki kayalık alana, çuvallar içerisinde esrar konulduğu ve ilerleyen tarihlerde metropol şehirlere sevk edileceği bilgisi alındı. Şüpheliler için çalışma başlatıldı Düzenlenen operasyonda, kayalık ve çalılık alana gizlenmiş 8 çuval içerisinde satışa hazır durumda 158 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken, şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

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