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Aktüel 1508 torbacı tutuklandı!
Aktüel

1508 torbacı tutuklandı!

Dr. İbrahim Seydioğulları, Kökünü Kurutma Operasyonları ile ilgili, "Şu ana kadar 2 bin 808 kişi sokak satıcısından 1508'inin tutuklandı" bilgisini verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 21:16:00 -
1508 torbacı tutuklandı!

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, uyuşturucuyla mücadelede son durumu TRT Haber yayınında anlattı.

Seydioğulları, Kökünü Kurutma Operasyonlarında şu ana kadar 2 bin 808 kişi sokak satıcısından 1508'inin tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında da 313 bin 770 şüpheliden 29 bin 871'i tutuklandı.

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