1508 torbacı tutuklandı!
Dr. İbrahim Seydioğulları, Kökünü Kurutma Operasyonları ile ilgili, "Şu ana kadar 2 bin 808 kişi sokak satıcısından 1508'inin tutuklandı" bilgisini verdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, uyuşturucuyla mücadelede son durumu TRT Haber yayınında anlattı.
Seydioğulları, Kökünü Kurutma Operasyonlarında şu ana kadar 2 bin 808 kişi sokak satıcısından 1508'inin tutuklandığı bilgisini paylaştı.
Geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında da 313 bin 770 şüpheliden 29 bin 871'i tutuklandı.