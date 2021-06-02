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Gündem 150 yıllık rüya gerçek oluyor! Büyük gün cuma
Gündem

150 yıllık rüya gerçek oluyor! Büyük gün cuma

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı tamamlanan ve Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi'nin açılışı cuma günü yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 11:32:00 -
150 yıllık rüya gerçek oluyor! Büyük gün cuma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca inşaatına 2016 yılında başlanılan Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı Filyos'un üst yapı çalışmalarında sona gelindi. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ile stratejik konumu daha da ön plana çıkan Filyos Limanı'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarını yönettiği merkez kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açılışını yapacağı Filyos Limanı, ayrıca uluslararası ticarette de önemli rol oynayacak. Milli sondaj gemileri Kanuni ve Fatih gemilerinin karadaki durağı olan limanın 960 dönümlük bölümü, TPAO'ya tahsis edildi. 2023 yılında Filyos'tan karaya çıkarılması planlanan doğal gaz için Filyos Endüstri Bölgesi'nin bir bölümüne rafineri kurulacak. Zemin iyileştirilme çalışmalarının devam ettiği bölgede, denizde olduğu kadar karada da hummalı bir çalışma yapılıyor.

Fatih ve Kanuni Türkali-3 kuyusunda

Fatih ve Kanuni sondaj gemileri, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaj faaliyetlerine devam ediyor. TPAO'nun geçen 28 Mayıs'ta yapığı açıklamayla duyurduğu yeni sondaj faaliyetinde Fatih'e, Kanuni eşlik ediyor. Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 405 milyar metreküp gaz keşfeden Fatih, keşfin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 tespit kuyularında sondaj gerçekleştirmişti.

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Yorumlar

Hani Hayali

Akp nin adını AHRP (Abdulhamit Han Rüya Partisi) diye değiştirmeli ne yapılsa yok Bunca yıllık rüya yok bunca asırlık rüya diye sunuluyor bence yanlış Bunların hepsi R. T. E nın kararlı projeleridir.
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Yozqatlıı

Ulu hakan ne kadar ileri görüşlüyümüş aga onun takipcisi reis
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