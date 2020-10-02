150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı
ABD yönetiminin kuklası haline dönüşen Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah ambargosunu delere darbeci Hafter'e Rus kargo uçaklarıyla 150 uçak dolusu silah ve teçhizat gönderdiği ve Hafter'e deniz yoluyla jet yakıtı sağladığı Birleşmiş Milletler raporunda ortaya çıktı.
150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktıABD kuklası Birleşik Arap Emirlikleri'nin Birleşmiş Milletler'in Libya'ya koyduğu ambargoyu deldiği faaliyetler tespit edildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin BM'nin gizli raporunda çoğu Rus kargo uçaklarıyla olmak üzere Libya'da darbeci Hafter'e 150 uçak dolusu mühimmat ve askeri teçhizat gönderdiği ortaya çıktı.
Hafter için hayati derecede önemli
BM raporunda Hafter'in kaybetmeye başlamasıyla Abu Dabi yönetiminin darbecilere yönelik desteği çoğalttığı, ocak-nisan ayları içerisinde Hafter yönetimine 150 askeri uçuş gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda, BAE yönetiminin tedarik ettiği silahların Hafter için hayati derecede önemli olduğu vurgulandı.
Mısır'daki üs kullanıldı
Öte yandan uçuşlar için kargo uçaklarının çoğunlukla Mısır'ın Libya sınırına yakın Sidi Barrani hava üssüne indiği ifade edildi. Hava yoluyla buraya gelen silahlar, buradan kara veya hava yoluyla Hafter güçlerine ulaştırıldı.