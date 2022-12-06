150 milyon varil petrol! Şırnak'ta müthiş keşif

Şırnak'ta yapılan çalışmalardan müjdeli haber geldi. Terörden arındırılan bölgeden adeta petrol fışkırdı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük 2'inci, 2020 yılında ise tüm dünyada karadaki en büyük 7'nci petrol keşfi olarak tarihe geçti. Ayrıntıları TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, CNN TÜRK'e anlattı.

Bulunan petrol rezervi bir zamanlar terör örgütünün en önemli üs bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği havzada yer alıyor.

Kararlı terörle mücadele operasyonları ve büyük fedakarlıklarla bölge terörden temizlendikten sonra yer altındaki saklı zenginlikler de ortaya çıkarıldı.

Tam 150 milyon varil rezervlik petrol keşfedildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı keşfin ardından çalışmalarına hız verdi. Açılan her kuyu, yapılan her test daha iyi sonuç verdi, beklentileri artırdı.

Petrol sahasındaki her kuyuda günlük 1100 varil petrol üretimi yapılıyor. 2023’te ise 10 kuyu daha devreye alınacak ve üretim artacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda kısa süre içerisinde günlük üretim 10 bin varilin üzerine çıkacak.

Şehit Astsubay Esma Çevik, güvenlik güçlerindeki en parlak bomba imha uzmanlarından biriydi. Onlarca bombayı başarıyla etkisiz hale getirip, çok sayıda vatandaşın hayatını kurtaran Esma Çevik, son görev yeri Şırnak'ta petrol sahası çevresinde güvenliği sağlıyordu. 9 Aralık 2019'da ise imha etmeye çalıştığı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düştü. Esma Çevik'in adı petrol sahasında yaşatılacak.