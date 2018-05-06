150 kişilik bisiklet grubu Osmangazi Köprüsü’nden geçti

Kocaeli’de Avrupa Günü ve Gençlik Haftası kapsamında kentte buluşan 150 bisikletli, Kocaeli körfezinin bir yakasından başladıkları bisiklet turunu Osmangazi köprüsünden geçerek Altınova’da tamamladı. Sabah saatlerinde Gebze’de yer alan TUBİTAK Araştırma Merkezi önünde toplanan bisikletli grup, Osmangazi köprüsünden geçmek için yola çıktı. Yalova istikametinde ilerleyen 150 bisikletli için yolda polis ekipleri tarafından geniş önlem alındı. Geçiş sebebi ile köprünün Yalova istikameti, bir süre trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 5 kilometrelik bir sürüşün ardından köprüye varan grup, köprü girişinde mola verdi.

Yağan sağanak yağmur sebebi ile ilerlemekte zorluk çeken bisiklet tutkunları, verilen molanın ardından yola devam etti. Yağmura aldırış etmeyen grup, o anları cep telefonları ile kaydederek Osmangazi Köprüsü’nden geçti. Yaklaşık 20 kilometrelik parkuru tamamlayarak köprüyü geçen 150 kişiden oluşan bisikletli grup, Altınova Gişeleri’nde kısa bir mola verdikten sonra dağıldı.