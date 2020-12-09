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Yerel 150 haneli köyü karantinaya aldıran olay
Yerel

150 haneli köyü karantinaya aldıran olay

150 haneli Kapuzbaşı köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 23:24:00 -
150 haneli köyü karantinaya aldıran olay

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı 150 haneli Kapuzbaşı köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Virüsün, 5 gün önce bir evde kış için ekmek yapan kadınlardan birbirlerine bulaştığı öğrenildi.

Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 800 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği karantinaya alındı.

Mahallede filyasyon ekipleri tarafından yapılan testte 30 kişide koronavirüse rastlandığı öğrenildi.

Virüsün, 5 gün önce evde bir araya gelen kadınların ekmek yaptığı sırada yayıldığı belirtildi.

Mahalle sakinlerin ihtiyaçları Ahde Vefa grubu tarafından sağlanacak.

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